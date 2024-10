Ciclismo: al toscano Bettiol il Giglio D'Oro 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calenzano (Firenze), 11 ottobre 2024 - Dopo 17 anni (l’ultimo fu Paolo Bettini nel 2007) un atleta toscano torna a vincere il Giglio D’Oro, il premio nazionale organizzato da Lorenzo e Saverio Carmagnini con la collaborazione del Gruppo toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI e il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Calenzano. Il prestigioso premio giunto alla sua 51^ edizione, sarà consegnato nella mattinata del 19 novembre al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, al toscano di Castelfiorentino Alberto Bettiol, che nell’occasione riceverà anche un secondo riconoscimento per aver vinto a Sesto Fiorentino il Campionato Italiano assoluto 2024 imponendosi per distacco nella gara “Per Sempre Alfredo”. In passato Bettiol era stato protagonista al Giglio D’Oro ricevendo il premio Gino Bartali nel 2019. Sport.quotidiano.net - Ciclismo: al toscano Bettiol il Giglio D'Oro 2024 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calenzano (Firenze), 11 ottobre- Dopo 17 anni (l’ultimo fu Paolo Bettini nel 2007) un atletatorna a vincere ilD’Oro, il premio nazionale organizzato da Lorenzo e Saverio Carmagnini con la collaborazione del GruppoGiornalisti Sportivi dell’USSI e il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Calenzano. Il prestigioso premio giunto alla sua 51^ edizione, sarà consegnato nella mattinata del 19 novembre al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, aldi Castelfiorentino Alberto, che nell’occasione riceverà anche un secondo riconoscimento per aver vinto a Sesto Fiorentino il Campionato Italiano assolutoimponendosi per distacco nella gara “Per Sempre Alfredo”. In passatoera stato protagonista alD’Oro ricevendo il premio Gino Bartali nel 2019.

