Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro

L'ACCORDO. È la più grande acquisizione nella storia della società. Tiraboschi (Brembo): «Con Öhlins possiamo espandere offerta, è un brand riconosciuto in tutto il mondo».

Brembo acquisisce il 100% di Ohlins - leader in sospensioni premium - (segue) “Siamo certi che Brembo sia il partner giusto per far crescere Öhlins”, ha dichiarato Jim Voss, amministratore delegato di Tenneco. L’operazione sarà pagata “utilizzando la liquidità disponibile”. È un brand riconosciuto in tutto il mondo, con un business solido e una reputazione senza pari, sia in pista che su strada”, ha dichiarato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo. (Ildenaro.it)

Brembo acquisisce Öhlins : più soluzioni per il settore automotive - La realtà fondata nel 1976 e con sede a Upplands Väsby, vicino Stoccolma in Svezia, è un'azienda con una forte presenza internazionale. (Ilgiornale.it)

Brembo acquisisce Öhlins : un'operazione strategica da 370 milioni di euro - Questa mossa strategica permetterà a Brembo di consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato delle soluzioni integrate per il settore automotive, ampliando la propria offerta e rafforzando la capacità di innovazione. 849,2 milioni di euro nel 2023. Il corrispettivo della transazione è di 405 milioni di dollari in assenza di cassa o debito finanziario, soggetto ai consueti meccanismi ... (Quotidiano.net)