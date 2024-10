Bomba d’acqua in città. Una cascata dal tetto allaga il centro Benelli. E il legno si frantuma (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una cascata d’acqua al centro direzionale "Benelli" e dal tetto piovono anche pezzi di legno fradici per la pioggia. La Bomba d’acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla città, ha riportato drammaticamente a galla anche i disagi e le paure di chi in quel luogo ci lavora: "Guardate qua – dicono Eugenio Di Vincenzo e il suo collaboratore Maurizio Pagnini della Legatoria 2000 – anche oggi abbiamo raccolto pezzi di legno che cadono dal soffitto della piazza. Il fatto è che la colonna non riceve più acqua, è intasata e dunque si sta logorando pericolosamente uno degli assi portanti del tetto della piazza. Si vede ad occhio nudo che il legno si sta sbriciolando e che la colonna di legno sta cedendo lentamente. Non sappiamo il grado di pericolo, quello lo conosce il Comune che ha fatto i suoi sopralluoghi, ma sicuro si tratta di una situazione che non agevola chi lavora qui". Ilrestodelcarlino.it - Bomba d’acqua in città. Una cascata dal tetto allaga il centro Benelli. E il legno si frantuma Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unaaldirezionale "" e dalpiovono anche pezzi difradici per la pioggia. Lache si è abbattuta ieri pomeriggio sulla, ha riportato drammaticamente a galla anche i disagi e le paure di chi in quel luogo ci lavora: "Guardate qua – dicono Eugenio Di Vincenzo e il suo collaboratore Maurizio Pagnini della Legatoria 2000 – anche oggi abbiamo raccolto pezzi diche cadono dal soffitto della piazza. Il fatto è che la colonna non riceve più acqua, è intasata e dunque si sta logorando pericolosamente uno degli assi portanti deldella piazza. Si vede ad occhio nudo che ilsi sta sbriciolando e che la colonna dista cedendo lentamente. Non sappiamo il grado di pericolo, quello lo conosce il Comune che ha fatto i suoi sopralluoghi, ma sicuro si tratta di una situazione che non agevola chi lavora qui".

