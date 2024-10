Boeing taglierà 17 000 posti di lavoro in tentativo ridurre costi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – Drastica ristrutturazione in vista per. Il nuovo amministratore delegato del colosso aerospaziale statunitense ha annunciato i piani perla sua forzadel 10%, ovvero circa 17.000di, per ristrutturare l’azienda neldi tagliare ie migliorare la produzione di aerei, che è stata afflitta da numerosi ritardi. Kelly Ortberg, che ha preso le redini dell’azienda ad agosto, ha annunciato ai dipendenti in una nota che la, che ha riportato l’ultimo utile annuale nel 2018, ha dovuto affrontare grandi problemi e cambiare il suo modo di fare affari in modi che giocassero sui suoi punti di forza.