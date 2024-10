Quotidiano.net - ’Boccaccesca’. Gusto, qualità e tradizione a casa del poeta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Boccaccesca torna a incantare fino a domenica Certaldo, il borgo di Boccaccio. Dopo aver raggiunto il prestigioso traguardo delle 25 edizioni, l’evento è pronto ad aprirsi a nuove sfide insieme al suo pubblico, sempre attento alladel cibo e propenso al piacere del. La manifestazione nasce nel 1999 con la necessità di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali. Sono passati tanti anni ma la filosofia di Boccaccesca non è cambiata: i cuochi si avvicendano sul palcoscenico per stupire con i loro piatti, gli espositori presentano le loro eccellenze, le aziende agricole fanno degustare i loro migliori vini Il programma prevede una serie di appuntamenti a ingresso libero.