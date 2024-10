Blitz finanza e polizia in Comune a Pesaro, 5 uffici perquisiti: salgono a tre gli indagati per l'inchiesta affidi facili (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pesaro L?arrivo di poliziotti e finanzieri ieri mattina all?orario di apertura degli uffici del Comune deve avere avuto un po? l?effetto dell?uragano Milton su personale Corriereadriatico.it - Blitz finanza e polizia in Comune a Pesaro, 5 uffici perquisiti: salgono a tre gli indagati per l'inchiesta affidi facili Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)L?arrivo di poliziotti e finanzieri ieri mattina all?orario di apertura deglideldeve avere avuto un po? l?effetto dell?uragano Milton su personale

