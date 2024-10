Bambino di 10 anni si accascia in classe e muore (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati dll'istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per il decesso di un Bambino di 10 anni. Poco fa, durante la ricreazione, il bimbo si e' accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Indagini in corso. Agi.it - Bambino di 10 anni si accascia in classe e muore Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati dll'istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per il decesso di undi 10. Poco fa, durante la ricreazione, il bimbo si e'to al suolo e ha perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Indagini in corso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Bambino di 10 anni morto a Quarto - malore nella scuola Borsellino : si è accasciato durante l'intervallo - A Quarto (Napoli), un bambino di 10 anni è morto nell'istituto scolastico Borsellino: fatale un malore durante la ricreazione. (Notizie.virgilio.it)

Bambino di 10 anni morto a scuola : si √® accasciato al suolo a ricreazione - Le indagini sono in corso. E‚Äô successo all‚Äôistituto scolastico di via Crocillo a Quarto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale e i sanitari, che tuttavia non sono riusciti a rianimare il bambino. ¬† Notizia in aggiornamento . Napoli, 11 ottobre 2024 ‚ÄstTragedia in una scuola del Napoletano: un bambino di 10 anni √® morto¬†durante la ricreazione. (Quotidiano.net)

Bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione per un malore improvviso - I carabinieri della Tenenza di Quarto (Napoli) sono intervenuti poco dopo le 12 di venerd√¨ 11 ottobre presso l'Istituto scolastico ¬ęBorsellino¬Ľ a via Crocillo per il decesso di... (Leggo.it)