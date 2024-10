Auto a folle velocità sfonda la sbarra del casello (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una scena surreale quella a cui hanno assistito decine di Automobilisti e operai in coda al casello Autostradale di Cassino.Improvvisamente un’Auto proveniente dall’interno dell’Autostrada del sole ha sfondato una delle sbarre di uscita del casello di Cassino inseguita a folle velocità da Frosinonetoday.it - Auto a folle velocità sfonda la sbarra del casello Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una scena surreale quella a cui hanno assistito decine dimobilisti e operai in coda alstradale di Cassino.Improvvisamente un’proveniente dall’interno dell’strada del sole hato una delle sbarre di uscita deldi Cassino inseguita ada

Autostrada A14 - prevista la chiusura per lavori del casello Pescara Nord/Città Sant'Angelo - Il casello di Pescara nord/Città Sant'Angelo sarà chiuso per l'esecuzione di alcuni lavori. Come informa Autostrade per l'Italia l'entrata sarà chiusa al traffico dalle ore 22 di venerdì 11 alle ore 6 di sabato 12 ottobre in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Ancona... (Ilpescara.it)

Autostrade - lo scontro sugli esattori part time si ferma al casello : ripartono le assunzioni - Accuse incrociate, una denuncia in procura e sindacati spaccati. Non si ferma al casello la protesta sui contratti da applicare ai 105 agenti tecnici esattori part time del Consorzio autostrade. Assunti nell’ultimo concorso col part time al 25 per cento minacciano ora di marciare a Palermo... (Messinatoday.it)

«Impegno per riaprire il casello autostradale di Cortemaggiore» - . Arriva chiara l’indicazione. Il Mit è all’opera per aprire un dialogo con il gestore con l’obiettivo di arrivare alla nuova apertura». «Consideriamo la riapertura del casello autostradale a Cortemaggiore un’azione importante per aiutare la Bassa piacentina ad avere una viabilità più performante. (Ilpiacenza.it)