ATP Shanghai: Sinner sfida Machá? per un posto in finale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner affronterà Tomáš Machá? nella semifinale del Masters 1000 degli ATP di Shanghai, in un incontro che promette spettacolo e alta intensità. L’italiano, dopo aver battuto il russo Daniil Medvedev in due set dominanti, si troverà di fronte il ceco Machá?, autore di una delle sorprese più grandi del torneo ATP di Shanghai. L’eliminazione di Carlos Alcaraz, numero due del mondo. ATP Shanghai, foto Ansa – VelvetMagIl cammino di Sinner agli ATP di Shanghai Sinner arriva a questa semifinale in gran forma, dimostrando una solidità mentale e fisica notevole. Il tennista altoatesino ha superato agevolmente avversari del calibro di Medvedev, un cliente sempre ostico, grazie a un tennis aggressivo e preciso. Il match contro il russo si è concluso con un netto 6-1, 6-4, evidenziando la superiorità di Sinner lungo tutto l’incontro. Velvetmag.it - ATP Shanghai: Sinner sfida Machá? per un posto in finale Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannikaffronterà Tomáš? nella semidel Masters 1000 degli ATP di, in un incontro che promette spettacolo e alta intensità. L’italiano, dopo aver battuto il russo Daniil Medvedev in due set dominanti, si troverà di fronte il ceco?, autore di una delle sorprese più grandi del torneo ATP di. L’eliminazione di Carlos Alcaraz, numero due del mondo. ATP, foto Ansa – VelvetMagIl cammino diagli ATP diarriva a questa semiin gran forma, dimostrando una solidità mentale e fisica notevole. Il tennista altoatesino ha superato agevolmente avversari del calibro di Medvedev, un cliente sempre ostico, grazie a un tennis aggressivo e preciso. Il match contro il russo si è concluso con un netto 6-1, 6-4, evidenziando la superiorità dilungo tutto l’incontro.

