Aiello fuori il nuovo singolo ‘Tutto Sbagliato’

(Adnkronos) – Si intitola 'Tutto Sbagliato' il nuovo singolo di Aiello, disponibile da oggi, in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. "'Tutto Sbagliato' è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo" – riassume Aiello – Ditelo a tutti, agli Zeta, ai Millennial, ai Boomer, a quelli che ascoltano rap, trap, indie..che una canzone vera è per tutti, specie per quelli che fingono di avere un cuore di pietra. Ditelo a quelli che mi conoscono ma soprattutto a quelli che non mi ascoltano per infinite ragioni che comunque rispetterei. 'Tutto Sbagliato' è una canzone. Ditelo ai vostri amici, ai vostri genitori, al vostro ex, ma soprattutto a chi vorreste amare perdutamente quando è notte".

Aiello - prima il brano per Laura Pausini e adesso ‘Tutto sbagliato’ - Il romanticone Aiello sta tornando. Una prima esperienza come autore di brani per altri davvero con il botto per Aiello. . Dopo l’ultimo singolo, ‘Talete’, il cantautore calabrese di ‘Arsenico’, ‘La mia ultima storia’, ‘Ora’ e ‘Vienimi (a ballare)’, sarà protagonista venerdì 11 ottobre con il nuovo singolo ‘Tutto sbagliato’. (Quotidiano.net)