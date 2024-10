Addio a Ratan Tata: morto a 86 anni l’iconico magnate indiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ratan Tata, una delle figure più influenti dell’industria indiana e mondiale, è morto all’età di 86 anni a causa di complicazioni legate all’ipotensione ortostatica. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’India e il mondo degli affari, dove Tata era considerato un visionario e un leader carismatico. Tata, un innovatore Nipote del fondatore del gruppo automobilistico Tata Group, Jamshedji Tata, Ratan ha ereditato il conglomerato in un momento in cui l’India stava affrontando grandi trasformazioni economiche. Nato nel 1937 ha ricevuto la sua istruzione presso prestigiose università, tra cui la Cornell University e la Harvard Business School. Dopo aver acquisito esperienza all’estero, è tornato in India per assumere le redini dell’azienda di famiglia. Ratan Tata è morto all’età di 86 anni a Mumbai, India, il 10 ottobre 2024. Velvetmag.it - Addio a Ratan Tata: morto a 86 anni l’iconico magnate indiano Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), una delle figure più influenti dell’industria indiana e mondiale, èall’età di 86a causa di complicazioni legate all’ipotensione ortostatica. La notizia della sua scomparsa ha scosso l’India e il mondo degli affari, doveera considerato un visionario e un leader carismatico., un innovatore Nipote del fondatore del gruppo automobilisticoGroup, Jamshedjiha ereditato il conglomerato in un momento in cui l’India stava affrontando grandi trasformazioni economiche. Nato nel 1937 ha ricevuto la sua istruzione presso prestigiose università, tra cui la Cornell University e la Harvard Business School. Dopo aver acquisito esperienza all’estero, è tornato in India per assumere le redini dell’azienda di famiglia.all’età di 86a Mumbai, India, il 10 ottobre 2024.

