Acireale piange la scomparsa di don Salvatore La Spina (Di venerdì 11 ottobre 2024) La diocesi di Acireale piange la scomparsa di don Salvatore La Spina, venuto a mancare all’età di 86 anni ieri, 10 ottobre. Nato a Fiumefreddo di Sicilia il 24 maggio 1938, don Salvatore ha dedicato oltre sessant’anni della sua vita al servizio della Chiesa e delle comunità parrocchiali locali Cataniatoday.it - Acireale piange la scomparsa di don Salvatore La Spina Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La diocesi diladi donLa, venuto a mancare all’età di 86 anni ieri, 10 ottobre. Nato a Fiumefreddo di Sicilia il 24 maggio 1938, donha dedicato oltre sessant’anni della sua vita al servizio della Chiesa e delle comunità parrocchiali locali

Si è spento don Salvatore La Spina. Fu parroco a S. Giovanni Montebello per 19 anni - Con grande dolore la diocesi di Acireale annuncia la scomparsa di Don Salvatore La Spina, all'età di 86 anni. Nato a Fiumefreddo di Sicilia il 24 maggio 1938, è stato ordinato presbitero il 18 marzo 1 ... (gazzettinonline.it)

