Aaron Taylor-Johnson è l’uomo più bello del mondo secondo la sezione aurea: “E’ a un soffio dalla perfezione” – LA CLASSIFICA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Scordatevi Brad Pitt e George Clooney, il nuovo re della bellezza maschile è Aaron Taylor-Johnson. A incoronarlo “uomo più bello del mondo” è Julian De Silva, chirurgo plastico esperto in bellezza facciale, che ha stilato sul suo profilo Instagram una dettagliata CLASSIFICA basata sulla sezione aurea, un’antica formula matematica greca che rappresenta la perfezione delle proporzioni. Occhi magnetici, lineamenti scolpiti e un sorriso irresistibile. Non è un caso se Aaron Taylor-Johnson è considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood, ma ora a confermare questo giudizio c’è anche l’analisi del dottor De Silva, che ha esaminato le misure di occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento, mascella e forma del viso di diverse celebrità maschili, generando una CLASSIFICA basata su quanto questi volti si avvicinano all’ideale di perfezione classica. Ilfattoquotidiano.it - Aaron Taylor-Johnson è l’uomo più bello del mondo secondo la sezione aurea: “E’ a un soffio dalla perfezione” – LA CLASSIFICA Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Scordatevi Brad Pitt e George Clooney, il nuovo re della bellezza maschile è. A incoronarlo “uomo piùdel” è Julian De Silva, chirurgo plastico esperto in bellezza facciale, che ha stilato sul suo profilo Instagram una dettagliatabasata sulla, un’antica formula matematica greca che rappresenta ladelle proporzioni. Occhi magnetici, lineamenti scolpiti e un sorriso irresistibile. Non è un caso seè considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood, ma ora a confermare questo giudizio c’è anche l’analisi del dottor De Silva, che ha esaminato le misure di occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento, mascella e forma del viso di diverse celebrità maschili, generando unabasata su quanto questi volti si avvicinano all’ideale diclassica.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blood On Snow : Tom Hardy e Aaron Taylor Johnson in un adattamento cinematografico di un romanzo di Jo Nesbø - Il regista Cary Joji Fukunaga, fonte: Jeff Spicer/Getty Images Europe/Getty Images for EON ProductionsHardy, che ha un ruolo secondario nel film, e Dean Baker produrranno il progetto con la loro etichetta Hardy Son & Baker, insieme a Fukunaga, Nesbø, Niclas Salomonsson e Hayden Lautenbach. Fukunaga, da WME, Sugar23 e Lichter, Grossman. (Screenworld.it)

Blood On Snow : Tom Hardy e Aaron Taylor Johnson in un adattamento cinematografico di un romanzo di Jo Nesbø - Hardy Son & Baker, da Range Media, CAA e Sloane, Offer. . Fukunaga, da WME, Sugar23 e Lichter, Grossman. Taylor-Johnson è rappresentato da WME, Brillstein Entertainment Partners e Sloane, Offer. WME Independent è co-responsabile dei diritti nazionali con Range Media. Nesbø si sta occupando della sceneggiatura (con le revisioni di Ben Power). (Screenworld.it)

Aaron Taylor-Johnson con Tom Hardy per il film Blood on Snow - Il film si ispira ad un romanzo firmato da Jo Nesbø, ed è ambientato negli anni settanta: al centro della trama un sicario dal codice morale ineccepibile che decide di tradire il suo capo perché non d’accordo con un incarico. Le vendite internazionali e nazionali saranno gestite da WME Independent e Range Media. (Universalmovies.it)