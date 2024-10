A Joseph Lu, il pianista modicano che incanta New York il “Caruso tribute prize” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il pianista e compositore modicano Giuseppe Lucenti, in arte Joseph Lu, è pronto a conquistare un nuovo importante traguardo internazionale. Il prossimo 15 ottobre, infatti, riceverà a New York il prestigioso “Caruso tribute prize”, un riconoscimento che celebra le eccellenze italiane nel mondo della cultura. L’evento, organizzato dal produttore Dante Mariti e dalla Melos International, si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura e vedrà Joseph Lu premiato come “musicista attento alla dimensione umana e spirituale”. La sua musica, infatti, è considerata un ponte tra la realtà e il sogno, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano. Un talento riconosciuto a livello internazionale Nato a Modica nel 1975, Joseph Lu ha da sempre dimostrato un talento innato per la musica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ile compositoreGiuseppe Lucenti, in arteLu, è pronto a conquistare un nuovo importante traguardo internazionale. Il prossimo 15 ottobre, infatti, riceverà a Newil prestigioso “”, un riconoscimento che celebra le eccellenze italiane nel mondo della cultura. L’evento, organizzato dal produttore Dante Mariti e dalla Melos International, si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura e vedràLu premiato come “musicista attento alla dimensione umana e spirituale”. La sua musica, infatti, è considerata un ponte tra la realtà e il sogno, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano. Un talento riconosciuto a livello internazionale Nato a Modica nel 1975,Lu ha da sempre dimostrato un talento innato per la musica.

