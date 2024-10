Zio accusato di abusi sulla nipote di 10 anni mentre era in vacanza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rimini, 10 ottobre 2024 – La vacanza in Riviera insieme alla zia e al suo nuovo compagno si è trasformata in un incubo per una bambina di dieci anni. Ad abusare di lei è stato proprio quell’uomo, considerato ormai uno di famiglia. Si tratta di un 51enne peruviano, con alle spalle precedenti per altri reati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe approfittato della momentanea assenza della compagna per avvicinarsi alla ‘nipotina’, mentre quest’ultima stava riposando nella camera di un albergo, e allungare le sue mani toccandola nelle parti intime. Attenzioni morbose, che gli sono valse una denuncia per violenza sessuale aggravata. L’uomo ha scelto la strada del rito abbreviato e si è così ritrovato alla sbarra davanti al giudice dell’udienza preliminare di Rimini. Ilrestodelcarlino.it - Zio accusato di abusi sulla nipote di 10 anni mentre era in vacanza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rimini, 10 ottobre 2024 – Lain Riviera insieme alla zia e al suo nuovo compagno si è trasformata in un incubo per una bambina di dieci. Ad abusare di lei è stato proprio quell’uomo, considerato ormai uno di famiglia. Si tratta di un 51enne peruviano, con alle spalle precedenti per altri reati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe approfittato della momentanea assenza della compagna per avvicinarsi alla ‘nipotina’,quest’ultima stava riposando nella camera di un albergo, e allungare le sue mani toccandola nelle parti intime. Attenzioni morbose, che gli sono valse una denuncia per violenza sessuale aggravata. L’uomo ha scelto la strada del rito abbreviato e si è così ritrovato alla sbarra davanti al giudice dell’udienza preliminare di Rimini.

