Zajal è il nuovo singolo di Adriano Formoso

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre in rotazione radiofonica “” (Beatfactory), ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 settembre. “” è una toccante composizione che celebra l’unione e la fratellanza tra culture, con un ponte immaginario tra Roma e Beirut. Il brano, dal titolo evocativo che richiama la tradizione poetica araba del, propone un messaggio universale di pace e comprensione, rifiutando ogni forma di pregiudizio e divisione. Con un omaggio ad Amir Bascir, figura simbolica che vede l’Italia come “la casa di chi non ha convinzioni che celan rancori”, il cantautore ci invita a riflettere su un’Italia aperta e accogliente, dove l’amore per le diversità è fonte di ricchezza. Il brano è un inno alla solidarietà e all’amicizia, ricordandoci che “l’amico si riconosce nel momento del bisogno” (ES-Sadeeq waqt eD-Deeq).