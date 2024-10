WWE: Rivelati i piani della WWE per Crown Jewel (Di giovedì 10 ottobre 2024) WWE Crown Jewel 2024 è diventato ancora più entusiasmante con l’annuncio di nuovi titoli: i Crown Jewel Championships, che saranno contesi all’evento Crown Jewel della WWE a Gedda, in Arabia Saudita, il 2 novembre 2024. In questo evento, l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes affronterà il WWE World Heavyweight Champion GUNTHER, mentre la WWE Women’s World Champion Liv Morgan sfiderà la Women’s Champion Nia Jax. Questi match non riguarderanno la difesa dei loro titoli attuali, ma la lotta per i nuovi Crown Jewel Championships, progettati per mettere in mostra il “meglio dell’anno”. Crown Jewel Championships: La WWE lancia nuovi titoli esclusivi per l’Arabia Saudita È interessante notare che i rapporti indicano che questi Crown Jewel Championships saranno esclusivi per l’Arabia Saudita. Zonawrestling.net - WWE: Rivelati i piani della WWE per Crown Jewel Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) WWE2024 è diventato ancora più entusiasmante con l’annuncio di nuovi titoli: iChampionships, che saranno contesi all’eventoWWE a Gedda, in Arabia Saudita, il 2 novembre 2024. In questo evento, l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes affronterà il WWE World Heavyweight Champion GUNTHER, mentre la WWE Women’s World Champion Liv Morgan sfiderà la Women’s Champion Nia Jax. Questi match non riguarderanno la difesa dei loro titoli attuali, ma la lotta per i nuoviChampionships, progettati per mettere in mostra il “meglio dell’anno”.Championships: La WWE lancia nuovi titoli esclusivi per l’Arabia Saudita È interessante notare che i rapporti indicano che questiChampionships saranno esclusivi per l’Arabia Saudita.

