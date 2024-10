Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla tutela ambientale: prioritario l’idrogeno verde (Di giovedì 10 ottobre 2024) Via libera al decreto sulla tutela ambientale. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene “la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. Cambiano le priorità italiane in materia di transizione energetica: il decreto prevede infatti che i progetti prioritari sull’energia non saranno più soltanto eolico, solare e idroelettrico, ma tutti quelli che permettono di conseguire gli obiettivi nazionali di de.carbonizzazione e che sono sostenibili economicamente. Secoloditalia.it - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla tutela ambientale: prioritario l’idrogeno verde Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Viaal. Ildeiha approvato ilche contiene “la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. Cambiano le priorità italiane in materia di transizione energetica: ilprevede infatti che i progetti prioritari sull’energia non saranno più soltanto eolico, solare e idroelettrico, ma tutti quelli che permettono di conseguire gli obiettivi nazionali di de.carbonizzazione e che sono sostenibili economicamente.

