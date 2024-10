Sport.quotidiano.net - Urlo Sabatini La Fortitudo rompe il ghiaccio

(Di giovedì 10 ottobre 2024)80 ORZINUOVI 75 FLATS SERVICE : Fantinelli 10, Bolpin 10, Mian 4, Gabriel 19, Freeman 22,10, Panni 3, Battistini 2, Cusin, Giordano, Bonfilgioli, Braccio ne. All. Cagnardi. GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Vencato 3, Devoe 14, Costi 8, Williams 12, Guariglia 10, Bertini 2, Bogliardi 2, Moretti 10, Pepe 14, Loro ne. All. Ciani. Arbitri: Radaelli, Cappello, Fiore. Note: parziali 25-23, 44-45, 64-68. Tiri da due:23/32; Orzinuovi 22/35. Tiri da tre: 8/26; 6/22. Tiri liberi: 10/12; 13/19. Rimbalzi: 29; 30. Primo squillo in campionato per la. Nel recupero della seconda giornata la formazione di Devis Cagnardi batte un’ostica Orzinuovi al termine di una gara rimasta in bilico fino alla fine.