Un posto al sole, spoiler: Rossella molestata, Nunzio va a vivere con Diana (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grandi novità ad Un posto al sole, come si evince dagli spoiler relativi a prossimi episodi. Innanzitutto, per Nunzio arriverà il momento di fare un passo importante e di imprimere una svolta alla sua vita, dopo aver deciso di rinunciare al suo legame con Rossella. Quest'ultima, infatti, dopo aver baciato Nunzio, gli ha dichiarato i suoi sentimenti e si è convinta del fatto che finalmente sarebbero stati insieme. Il giovane chef, però, quando è tornato a casa, ha trovato ad attenderlo Diana, la quale gli ha chiesto di andare a vivere insieme e gli ha confessato di essersi innamorato di lei. A quel punto, Nunzio ha scelto di assecondare la richiesta della compagna e ha comunicato a Rossella che per loro ormai è tardi per stare insieme. Cammarota, così, si appresterà a trasferirsi a casa di Diana, mentre Rossella dovrà fare i conti con la delusione che le ha inflitto il ragazzo.

