Ultime Napoli calcio sorpresa di De Laurentiis | avete visto cos’ha fatto? – VIDEO

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente delAurelio Deriappare in pubblico: le immagini sul patron del club partenopeo stanno facendo in pochissimo tempo il giro del web. Momento di grande entusiasmo in casa: il primo posto in classifica e la convinzione di aver ritrovato finalmente una squadra compatta, oltre che a immagine e somiglianza del proprio tecnico Antonio Conte, sonori che fanno già sognare i tifosi azzurri. Memori, però, dello scenario di appena qualche mese fa, l’imperativo è non montarsi la testa e restare con i piedi per terra, per evitare che eccessivi entusiasmi possano portare a qualche passo falso. Soddisfazione, ovviamente, anche il presidente Aurelio De, che dal canto suo ha messo a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana un mercato super.