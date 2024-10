Ucraina, Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questo piano e alla nostra strategia'', dice Zelensky L'articolo Ucraina, Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr, presidente dell', sbarca a Roma e presenta a Giorgia, presidente del Consiglio, il suo 'per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questoe alla nostra strategia'', diceL'articoloil “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ucraina - Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” - . L’Ucraina si appresta ad affrontare il terzo inverno di guerra. Il conflitto con la Russia è iniziato da 960 giorni. ”E’ importante per noi che le imprese italiane siano presenti nel progetto di ricostruzione in Ucraina”, dice evidenziando le ”opportunità economiche” nel dopoguerra e sottolineando che “le risorse economiche che non devono finire nelle mani russe, sotto il controllo russo”. (Ildenaro.it)

