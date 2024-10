Tper, metà dei biglietti acquistati contactless (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 - Salgono al 54% i biglietti del bus acquistati contactless. Segnali positivi arrivano anche per l’extraurbano. A Bologna, nel 2023 sui bus di Tper, sono stati acquistati in modalità contactless oltre 4,2 milion i di biglietti urbani, pari al 46% del totale. Nei primi otto mesi del 2024 questa percentuale è salita al 54%, con 3,62 milioni di biglietti acquistati a bordo con carte bancarie su un totale di 6,68 milioni di biglietti di corsa urbana a tempo. Piace, dunque, la modalità di pagamento con carte bancarie, utilizzate direttamente a bordo tramite il sistema fornito da Aep Ticketing solutions. Ilrestodelcarlino.it - Tper, metà dei biglietti acquistati contactless Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 - Salgono al 54% idel bus. Segnali positivi arrivano anche per l’extraurbano. A Bologna, nel 2023 sui bus di, sono statiin modalitàoltre 4,2 milion i diurbani, pari al 46% del totale. Nei primi otto mesi del 2024 questa percentuale è salita al 54%, con 3,62 milioni dia bordo con carte bancarie su un totale di 6,68 milioni didi corsa urbana a tempo. Piace, dunque, la modalità di pagamento con carte bancarie, utilizzate direttamente a bordo tramite il sistema fornito da Aep Ticketing solutions.

