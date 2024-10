“Torna sulle scene dopo 25 anni”. Sanremo 2025, Carlo Conti punta alla rinascita della cantante (Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlo Conti avrebbe individuato una concorrente big molto interessante per Sanremo 2025. Questa cantante ha avuto grossi problemi in passato, ma potrebbe sfruttare proprio la kermesse musicale più famosa in Italia per avere una sua personale rivincita. E il pubblico sarebbe più che felice di rivederla protagonista sul palco più importante. Infatti, Carlo Conti punterebbe molto su questa concorrente per Sanremo 2025, stando alla rivelazione del giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Ora ovviamente bisognerà aspettare le sue scelte definitive, ma il nome di questa artista sarebbe in cima ai pensieri del direttore artistico. E dunque non resta che pazientare per scoprire la verità . Leggi anche: “Prese le due cantanti migliori”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)avrebbe individuato una concorrente big molto interessante per. Questaha avuto grossi problemi in passato, ma potrebbe sfruttare proprio la kermesse musicale più famosa in Italia per avere una sua personale rivincita. E il pubblico sarebbe più che felice di rivederla protagonista sul palco più importante. Infatti,punterebbe molto su questa concorrente per, standorivelazione del giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Ora ovviamente bisognerà aspettare le sue scelte definitive, ma il nome di questa artista sarebbe in cima ai pensieri del direttore artistico. E dunque non resta che pazientare per scoprire la verità . Leggi anche: “Prese le due cantanti migliori”.

