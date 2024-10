Tomas Machac, chi è l'avversario di Sinner nella semifinale di Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ceco ha sorpreso tutti battendo Carlos Alcaraz nei quarti: ora la sfida contro il numero 1 del mondo Sport.quotidiano.net - Tomas Machac, chi è l'avversario di Sinner nella semifinale di Shanghai Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ceco ha sorpreso tutti battendo Carlos Alcaraz nei quarti: ora la sfida contro il numero 1 del mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Tomas Machac - il tennista che ha eliminato Alcaraz e sfiderà Sinner in semifinale a Shanghai - Continua a leggere . Il tennista ceco sale nei primi 30 della classifica ATP e rende ancora più memorabile il suo 2024, che lo ha visto anche oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Parigi. Tomas Machac grazie al clamoroso successo su Alcaraz si è qualificato per le semifinali di Shanghai, ora sfiderà Jannik Sinner. (Fanpage.it)

US Open 2024 : Fabio Fognini esce subito di scena contro Tomas Machac - La rottura rolungata del ceco continua, o almeno così è fino al 4-4 15-40, quando riesce ad annullare bene altre due palle break (la seconda con un dritto millimetrico sulla riga). Nel secondo parziale, sul 2-1, arriva un altro passaggio a vuoto di Fognini che è costretto a subire di nuovo il break che vale il 3-1 per il ceco. (Oasport.it)

Katerina Siniakova e Tomas Machac si baciano dopo l’oro nel doppio : esplode l’amore in mondovisione - Colpo di scena finale dopo la conclusione del match che ha assegnato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio misto. . . ". Katerina Siniakova e Tomas Machac si sono baciati sulla bocca con passione: in passato erano una coppia, si sono lasciati nei mesi scorsi. Poi in conferenza stampa: "Ci piace quando siete confusi. (Fanpage.it)