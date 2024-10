Thuram a parte con la Francia, ma non sarà rischiato! Precauzione Inter (Di giovedì 10 ottobre 2024) Thuram continua il suo percorso di recupero dal ritiro della Francia dopo l’infortunio alla caviglia destra subito in Inter-Torino, dove aveva brillato con una tripletta prima di essere costretto a lasciare il campo. CAVIGLIA GONFIA – Prosegue il lavoro personalizzato di Marcus Thuram che ha ugualmente risposto alla chiamata della Francia per gli impegni di Nations League. Gli esami effettuati quattro giorni fa hanno escluso lesioni ai legamenti, confermando una semplice distorsione. La caviglia è ancora leggermente gonfia, ma il dolore è ormai scomparso, il che ha permesso al giocatore di seguire un protocollo di terapie e sedute in palestra che terminerà domani?. Nonostante i miglioramenti, lo staff della nazionale francese e l’allenatore Didier Deschamps hanno deciso di non rischiare Thuram nella partita di Nations League contro Israele, optando per l’impiego di Kolo Muani titolare. Inter-news.it - Thuram a parte con la Francia, ma non sarà rischiato! Precauzione Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)continua il suo percorso di recupero dal ritiro delladopo l’infortunio alla caviglia destra subito in-Torino, dove aveva brillato con una tripletta prima di essere costretto a lasciare il campo. CAVIGLIA GONFIA – Prosegue il lavoro personalizzato di Marcusche ha ugualmente risposto alla chiamata dellaper gli impegni di Nations League. Gli esami effettuati quattro giorni fa hanno escluso lesioni ai legamenti, confermando una semplice distorsione. La caviglia è ancora leggermente gonfia, ma il dolore è ormai scomparso, il che ha permesso al giocatore di seguire un protocollo di terapie e sedute in palestra che terminerà domani?. Nonostante i miglioramenti, lo staff della nazionale francese e l’allenatore Didier Deschamps hanno deciso di non rischiarenella partita di Nations League contro Israele, optando per l’impiego di Kolo Muani titolare.

