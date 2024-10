Terni, il presidente Giovanni Arvedi in visita alla mostra ‘La Grande opera’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente di Arvedi Ast Giovanni Arvedi ha visitato stamattina, giovedì 10 ottobre, la mostra La Grande opera organizzata dall’azienda per celebrare i 140 anni dalla fondazione. L’esposizione, aperta al pubblico fino al prossimo 23 ottobre, detiene la finalità di accendere i riflettori sul Ternitoday.it - Terni, il presidente Giovanni Arvedi in visita alla mostra ‘La Grande opera’ Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) IldiAsthato stamattina, giovedì 10 ottobre, laLaopera organizzata dall’azienda per celebrare i 140 anni dfondazione. L’esposizione, aperta al pubblico fino al prossimo 23 ottobre, detiene la finalità di accendere i riflettori sul

