Tangenziale Sud, previste limitazioni al traffico dal 14 al 26 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per consentire lo svolgimento dei lavori di pavimentazione lungo la strada statale 9 Var/A Tangenziale Sud di Parma, tra il km 6,800 ed il km 13,177, a partire dalle ore 9:00 di lunedì 14 ottobre fino alle ore 17:00 di sabato 26 ottobre, , Anas ha programmato un restringimento della corsia di

