Szczesny: «Se fumo è solo affar mio. Non condiziona il mio lavoro sul campo di calcio» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Szczesny è stato sbolognato quest’estate dalla Juventus, approdando al Barcellona che lo ha tesserato per colmare il vuoto lasciato da Ter Stegen infortunato. In Spagna sembrano molto interessati alla sua vita privato oltre che a quella sportiva e sopratutto al fatto che il portiere ha l’abitudine del fumo. Non ne ha mai fatto mistero fin dai tempi con l’Arsenal. In un’intervista al Mundo Deportivo ha risposto seccato sull’argomento: «Se fumo è solo affar mio. Non condiziona il mio lavoro sul campo di calcio e non lo faccio mai davanti ai bambini per non avere una un’influenza negativa su di loro». Proprio all’Arsenal però la “trasgressione” della sigaretta gli era costata cara, quando nel 2015 perse il posto da titolare all’Arsenal perché qualcuno fece una soffiata a Wenger. Al suo posto giocò David Ospina che è passato poi al Napoli. Ilnapolista.it - Szczesny: «Se fumo è solo affar mio. Non condiziona il mio lavoro sul campo di calcio» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è stato sbolognato quest’estate dalla Juventus, approdando al Barcellona che lo ha tesserato per colmare il vuoto lasciato da Ter Stegen infortunato. In Spagna sembrano molto interessati alla sua vita privato oltre che a quella sportiva e sopratutto al fatto che il portiere ha l’abitudine del. Non ne ha mai fatto mistero fin dai tempi con l’Arsenal. In un’intervista al Mundo Deportivo ha risposto seccato sull’argomento: «Semio. Nonil miosuldie non lo faccio mai davanti ai bambini per non avere una un’influenza negativa su di loro». Proprio all’Arsenal però la “trasgressione” della sigaretta gli era costata cara, quando nel 2015 perse il posto da titolare all’Arsenal perché qualcuno fece una soffiata a Wenger. Al suo posto giocò David Ospina che è passato poi al Napoli.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Szczesny : "Se fumo non deve importare a nessuno - giudicatemi come portiere. Il ritiro? Essere felici non basta" - Wojciech Szcz?sny, l`ex portiere della Juventus che si era ufficialmente ritirato dal calcio salvo poi ripensarci per accettare l`offerta del... (Calciomercato.com)

Szczesny e il vizio del fumo : “Provo a nascondermi - ma qualcuno mi fotografa da dietro gli alberi” - Il portiere polacco, che il Barcellona ha scelto per sostituire Ter Stegn infortunato, ha parlato del suo vezzo anche in Catalogna: "Ogni tanto fumo una sigaretta ma è solo affar mio, voglio essere giudicato come portiere non per vicende così poco interessanti".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Szczesny : “Non è affare di nessuno se fumo. Voglio essere giudicato come portiere. Davanti…” - Intervistato da Mundo Deportivo, il portiere del Barcellona ha parlato della sua abitudine di fumare ogni tanto una sigaretta. (Golssip.it)