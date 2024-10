Svincolo autostradale di Termini, riapre anche la rampa per Catania e Messina (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Così come previsto, martedì prossimo (15 ottobre) verrà riaperta al traffico anche l’ultima rampa di accesso, quella in direzione Catania, dello Svincolo di Termini Imerese sull’autostrada A19. Era un impegno preso nei confronti della comunità locale che stiamo mantenendo". Lo annuncia il Palermotoday.it - Svincolo autostradale di Termini, riapre anche la rampa per Catania e Messina Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Così come previsto, martedì prossimo (15 ottobre) verrà riaperta al trafficol’ultimadi accesso, quella in direzione, dellodiImerese sull’autostrada A19. Era un impegno preso nei confronti della comunità locale che stiamo mantenendo". Lo annuncia il

Svincolo di Termini Imerese - riapertura a metà : resta chiusa la rampa per Catania e Messina - Ieri la riapertura in pompa magna dello svincolo di Termini Imerese, sull'autostrada Palermo-Catania, chiuso da febbraio per lavori di messa in sicurezza. Se adesso però si entra e si esce per andare a Termini Imerese e nei Comuni del circondario, auto e mezzi pesanti non possono fare lo... (Cataniatoday.it)

