Strangolò il compagno di cella. La Procura chiede il processo con il “giudizio immediato“ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era in carcere per l’omicio della moglie e ha ammazzato il compagno di cella per questioni di pulizia. Un omicidio commesso con crudeltà e per futili motivi lo scorso 19 aprile, quando Domenico Massari, 58 anni, ha strangolato il narcos Antonio Magrini nel carcere milanese di Opera. La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato. Dopo la richiesta avanzata dalla pm Rosaria Stagnaro, il gip Luca Milani, che aveva firmato l’ordinanza con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e da sevizie e crudeltà, fisserà l’inizio del processo in Corte d’assise a Milano. Massari nel carcere di Opera stava scontando l’ergastolo per avere ammazzato l’ex moglie Deborah Ballesio con sei colpi di pistola, mentre lei cantava al karaoke nei bagni Aquario di Savona. Era il 13 luglio 2019, nella sparatoria rimasero ferite anche tre persone, tra le quali una bambina. Ilgiorno.it - Strangolò il compagno di cella. La Procura chiede il processo con il “giudizio immediato“ Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era in carcere per l’omicio della moglie e ha ammazzato ildiper questioni di pulizia. Un omicidio commesso con crudeltà e per futili motivi lo scorso 19 aprile, quando Domenico Massari, 58 anni, ha strangolato il narcos Antonio Magrini nel carcere milanese di Opera. Ladi Milano ha chiesto ilcon rito. Dopo la richiesta avanzata dalla pm Rosaria Stagnaro, il gip Luca Milani, che aveva firmato l’ordinanza con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e da sevizie e crudeltà, fisserà l’inizio delin Corte d’assise a Milano. Massari nel carcere di Opera stava scontando l’ergastolo per avere ammazzato l’ex moglie Deborah Ballesio con sei colpi di pistola, mentre lei cantava al karaoke nei bagni Aquario di Savona. Era il 13 luglio 2019, nella sparatoria rimasero ferite anche tre persone, tra le quali una bambina.

