Sport.quotidiano.net - Sparisce la Dieci Miglia. Ecco la Mezza Maratona

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mancano meno di due mesi alla 28ª esima edizione delladi Reggio Emilia- Città del Tricolore- Trofeo Parmigiano Reggiano e l’organizzazione della Tricolore Sport Marathon è più attiva che mai. La gara è in programma domenica 8 dicembre, con partenza alle 9 e arrivo in piazza della Vittoria. La grande novità di questa edizione riguarda la manifestazione collaterale: non più la, ma la prima edizione delladi Reggio Emilia-Gran Premio Riunite. Si tratta di una prova classica di km 21,097, solo competitiva, con partenza alle 10,30 a metà percorso della(via Togliatti a Montecavolo) e stesso tracciato fino al traguardo di piazza della Vittoria.