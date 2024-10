Calciomercato.it - Skriniar alla Juventus a gennaio: c’è un solo ostacolo per Giuntoli

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lasi muove per Milandopo l’infortunio al ginocchio di Bremer: l’ex difensore dell’Inter sta trovando poco spazio al PSG Ladovrà fare a meno di Gleison Bremer per almeno sei mesi dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio, con il brasiliano operato nei giorni scorsi in Francia e che dovrà saltare presumibilmente il resto della stagione. Milan(LaPresse) – Calciomercato.itUn bel guaio per Thiago Motta, che dovrà rinunciare per i prossimi mesi al perno della difesa bianconera. Il tecnico ex Bologna fino adovrà ricorrere alle soluzioni interne, vista la volontà della dirigenza della Continassa di non ricorrere al mercato degli svincolati. Motta così darà più spazio a Danilo e Cabal, oltre alle possibili soluzioni Savona e Locatelli in caso di emergenza.