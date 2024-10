Ilrestodelcarlino.it - Si insegna cosa fare con l’alluvione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato e domenica anche il gruppo comunale di protezione civile di Cesena parteciperà alle giornate nazionali della campagna "Io non rischio. Buone pratiche di protezione civile". Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, l’appuntamento è in piazza Almerici a Cesena. Oltre al punto informativo, anche quest’anno i volontari invitano i cesenati ad un appuntamento in presenza in piazza o oppure sulla piazza digitale sul canale facebook ’Io non rischio Cesena’. Sul sito ufficiale www.io nonrischio.gov.it e sui profili social della campagna (facebook, twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.