Lanazione.it - Servizi: approvata la convenzione per l’attivazione dell’Ufficio anagrafe nel carcere Don

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – La Giunta comunale ha approvato lo schema ditra il Comune e la casa circondariale Don Bosco di Pisa per “assicurare un’adeguata e tempestiva fruizione deicomunali afferenti ai sevizi demografici in favore dei soggetti destinatari di misure restrittive della libertà individuale”. L’oggetto dellariguarda l'erogazione deiall’interno della casa circondariale in favore dei detenuti, tra i quali il rilascio di certificazione anagrafica e di stato civile, le autentiche di firme su dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, il rilascio di carte di identità elettroniche, la iscrizione e/o cancellazioni anagrafiche, i trasferimenti ad altri istituti penitenziari.