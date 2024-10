Ilfattoquotidiano.it - Serie B, Nicola Bellomo archiviato: “Nessun illecito”. Il calciatore del Bari e il caso nato dall’espulsione contro la Ternana

(Di giovedì 10 ottobre 2024)il. “disciplinare riconducibile al“: questa la decisione della Procura Federale della FIGC dopo le indagini svolte nei confronti deldel. I fatti sono riconducibili alla partitaladella stagione 2023/2024, valida per la gara di ritorno della finale playout diB (match vinto 0-3 dal club pugliese, coincisa con la salvezza e la permanenza nel campiocadetto). Nei prossimi giorni, i legali delterranno una conferenza stampa per fare definitiva chiarezza sulla vicenda e per chiudere definitivamente il capitolo. Oltre che la FIGC, anche la Procura diaveva indagato sul comportamento del, che era coinciso con un flusso anomalo, seppur circoscritto, di scommesse.