Serie B interregionale, la Dinamo Brindisi cala il tris: battuta anche Termoli 68-91 (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Dinamo Brindisi continua il suo cammino vincente nella terza giornata di andata del campionato, superando l’Air Basket Termoli con un netto 68-91. Si tratta della terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Cristofaro, che rimangono così a punteggio pieno, confermandosi in testa alla Europa.today.it - Serie B interregionale, la Dinamo Brindisi cala il tris: battuta anche Termoli 68-91 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lacontinua il suo cammino vincente nella terza giornata di andata del campionato, superando l’Air Basketcon un netto 68-91. Si tratta della terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Cristofaro, che rimangono così a punteggio pieno, confermandosi in testa alla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B interregionale - la Dinamo Brindisi cala il tris : battuta anche Termoli 68-91 - La Dinamo Brindisi continua il suo cammino vincente nella terza giornata di andata del campionato, superando l’Air Basket Termoli con un netto 68-91. Si tratta della terza vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Cristofaro, che rimangono così a punteggio pieno, confermandosi in testa alla... (Brindisireport.it)

Ivan De Luca si unisce alla Dinamo con la formula del doppio utilizzo con l’Aurora Brindisi - BRINDISI - La Dinamo Brindisi è lieta di annunciare l'inserimento nel roster di Ivan De Luca con la formula del doppio utilizzo con l'Aurora Brindisi. . Ivan De Luca, ala di 196 cm, classe 2006, si distingue per la sua energia, forza fisica e capacità di essere un punto fermo in entrambe le fasi. (Brindisireport.it)

Basket - Serie B : la Dinamo Brindisi comincia con una vittoria in trasferta - Sin dai primi minuti, la squadra di coach Cristofaro ha imposto. . Inizio di campionato (Serie B) con il botto per la Dinamo Brindisi che, nonostante l'assenza di Darius Stonkus, esce vincente dal confronto contro il Mola New Basket con una prestazione convincente, conclusasi con un meritato 75-87. (Brindisireport.it)