Quifinanza.it - Salute mentale in Italia, crisi della Sanità pubblica: servono 2 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando si parla diinsi tocca sempre un tasto dolente. Analizzando la nostra società, è evidente come il tema sia ancora un taboo. Per quanto le nuove generazioni lottino per “normalizzare” il prendersi cura di sé, internamente quanto fisicamente, si tratta ancora di una bella montagna da scalare. A ciò si aggiunge però una problematica ben più grave: le condizioni del nostro sistema sanitario. Il pubblico arranca e il privato tratta lacome una sorta di vizio per ricchi. L’ultima moda del momento, con una media di 70-80per quattro sedute mensili. Cifra che in alcuni contesti può calare fino a 60, spesso a patto di accettare il saldo in nero, con zero possibilità di eventuali sgravi fiscali, per chi ne ha diritto. Una morsa che stringe pazienti e potenziali tali in una morsa.