Roma sequestrati 340 coltelli | erano venduti senza licenza

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – 340e 3 persone deferite all’Autorità Giudiziaria: questo il bilancio di una serie di controlli della Polizia di Stato nell’ambito del commercio di armi da punta e taglio atte all’offesa. Gli uomini della Divisione Polizia Amministrativa della Questura dihanno posto la loro attenzione su alcuni esercizi commerciali rivenditori di, per i quali la normativa richiede una specifica. Il primo negozio controllato si trova nel centro storico della capitale: in questo caso, nella vetrina esterna,esposti per la vendita 6del tipo “a scatto” o “a molletta” di varia grandezza. Il titolare per quel negozio non aveva mai chiesto ladi cui è invece in possesso per un altro esercizio sempre di sua proprietà.