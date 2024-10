Roberto Crippa: 320 km di corsa da Lecco a Pisa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lecco, 10 ottobre 2023 – L'ultramaratona in solitaria da Lecco a Pisa è cominciata. Questa mattina, sotto la pioggia battente, il runner olginatese di 58 anni Roberto Crippa è partito da Lecco. Destinazione: la torre di Pisa. E' un viaggio di 320 chilometri non-stop. Alla linea di start c'erano a salutarlo familiari, amici e il presidente della Canottieri Lecco, Marco Cariboni, da dove ha preso il via la sfida. Ilgiorno.it - Roberto Crippa: 320 km di corsa da Lecco a Pisa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2023 – L'ultramaratona in solitaria daè cominciata. Questa mattina, sotto la pioggia battente, il runner olginatese di 58 anniè partito da. Destinazione: la torre di. E' un viaggio di 320 chilometri non-stop. Alla linea di start c'erano a salutarlo familiari, amici e il presidente della Canottieri, Marco Cariboni, da dove ha preso il via la sfida.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roberto Crippa: 320 km di corsa da Lecco a Pisa - La non-stop del ''Forrest Gump'' di Olginate è cominciata: l'ultramaratoneta di 58 anni punta a raggiungere la torre pendente entro domenica ... (ilgiorno.it)

Budapest, 'se Ucraina nella Nato ora è guerra mondiale' - Un ingresso dell'Ucraina nella Nato 'nelle attuali circostanze' provocherebbe la 'Terza guerra mondiale'. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando con i giornalisti a ... (informazione.it)

Arriva il freddo: dalla termoregolazione climatica alle finestre schermate, ecco come risparmiare - Dalla prossima settimana accensione degli impianti nella fascia C che comprende molte grandi città del Nord Italia, come Milano, Torino, Bologna e Venezia ... (ilsole24ore.com)