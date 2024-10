Ilrestodelcarlino.it - Ridurre i rifiuti da imballaggio: "La strada giusta? Riutilizzo e riciclo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)la crescente quantità didie rendere gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili: punta a questi obiettivi il PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, la nuova normativa europea che entro il 2030 porterà a una transizione del settore packaging verso una maggiore sostenibilità. Per confrontarsi sull’impatto della nuova normativa sulla filiera agroalimentare, CCM e Legacoop Estense hanno organizzarto un convegno tecnico ieri che ha messo al tavolo tutti i principali attori della filiera, soprattutto di ambito cooperativo: dai produttori di packaging a livello industriale, ai produttori in ambito agroalimentare – dalla frutta ai salumi e formaggi – fino alla distribuzione organizzata.