Ragazzina investita da un'auto mentre va a scuola, il conducente non si è fermato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una Ragazzina di 14 anni è stata travolta da un'auto mentre andava a scuola. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre, a Gardone Val Trompia, lungo al Sp 345 che in quel tratto prende il nome di via Matteotti: la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata Bresciatoday.it - Ragazzina investita da un'auto mentre va a scuola, il conducente non si è fermato Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unadi 14 anni è stata travolta da un'andava a. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre, a Gardone Val Trompia, lungo al Sp 345 che in quel tratto prende il nome di via Matteotti: la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata

