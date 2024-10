Psg Al Khelaifi | Felice per Juventus nell’Eca Luis Enrique grande tecnico

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Sonodi dare il bentornato allanella nostra famiglia.è un allenatore fantastico. Une anche unapersona. Tutti le squadre vogliono giocare il Mondiale per Club. Chi si lamenta non dovrebbe giocarlo. La verità è che io personalmente ho ricevuto lamentele perché ci sono solo due squadre per nazioni. Ne volevano più di due. Poi ci sono le lamentele dei giocatori. I club finanziano l’ecosistema nelle migliori condizioni, ma gli stipendi continuano a salire e noi non ci muoviamo solo per denaro”. Queste le parole del numero 1 del Psg, e presidente dell’Eca, Nasser Alil giorno dopo l’assemblea dell’Associazione dei club europei. Psg, Al: “per” SportFace.