PS5 PRO | preordini aperti su Amazon!

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Finalmente ci siamo! La nuova – e chiacchieratissima – console di Sony PlayStation 5 Pro è disponibile per il preordine su. Come tutti ormai sapranno dal giorno della presentazione, PS5 Pro è pronta a regalarci molta più potenza e tanto spazio di archiviazione in più senza senza lettore di dischi e senza base di supporto. PlayStation 5 Pro è preordinabile al prezzo di 799,99 €, con consegna gratuita per tutti gli abbonati adPrime a partire dal 7 novembre. CLICCA QUI PER PREORDINARE LA TUA PS5 PRO Tutto su PS5 Pro Le novità principali della PS5 Pro Uno degli obiettivi principali della PS5 Pro è ridurre il divario tra le modalità fidelity e performance nei giochi. La console è dotata di una GPU più potente, che offre una velocità di rendering del 45% superiore rispetto a PS5 e un ray tracing tre volte più veloce.