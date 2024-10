Lettera43.it - Processo Mottarone, tutto da rifare: si riprenderà dall’udienza preliminare

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’udienzaper l’incidente del, in cui persero la vita 14 persone il 23 maggio 2021, dovrà essere celebrata nuovamente da zero. La gup Rosa Maria Fornelli, infatti, ha accolto la richiesta dei legali degli imputati, restituendo il fascicolo alla procura di Verbania. Questo sviluppo annulla il percorso finora compiuto nel procedimento e costringe a fissare una nuova udienza. Ora spetterà alla procura di Verbania riformulare i capi d’imputazione e ripresentarli in una nuova udienza. L’esclusione di alcune aggravanti in virtù della riforma Cartabia I reati contestati vanno dall’attentato alla sicurezza dei trasporti all’omicidio colposo plurimo, passando per la rimozione dolosa delle misure di sicurezza sul lavoro.