Primo centro Fisiomed nel fermano. Arriva la sede di Casette d’Ete (Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ stato attivato a Casette d’Ete, dinamica e popolosa frazione, il Primo centro Fisiomed della provincia di Fermo. Dopo le cinque sedi realizzate nel maceratese (Tolentino, Corridonia, Civitanova e due a Sforzacosta) stavolta il Gruppo Medico ha sconfinato nel fermano "e, come sempre, rispondiamo ‘presente’ laddove ci sono esigenze della comunità locale e realizza uno dei suoi capisaldi: vivere e crescere nel territorio insieme al territorio" afferma il team di professionisti. A Casette d’Ete era già presente il centro San Michele che, ora, è stato rilevato da Fisiomed che si è insediato e Fisiomed San Michele (questa la nuova denominazione esatta) è già operativo negli stessi locali, moderni e funzionali (in corso Garibaldi 109). Nella prima sede del fermano, dunque, sono presenti nove ambulatori e vi operano stimati professionisti del ramo medico scientifico. Ilrestodelcarlino.it - Primo centro Fisiomed nel fermano. Arriva la sede di Casette d’Ete Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ stato attivato a, dinamica e popolosa frazione, ildella provincia di Fermo. Dopo le cinque sedi realizzate nel maceratese (Tolentino, Corridonia, Civitanova e due a Sforzacosta) stavolta il Gruppo Medico ha sconfinato nel"e, come sempre, rispondiamo ‘presente’ laddove ci sono esigenze della comunità locale e realizza uno dei suoi capisaldi: vivere e crescere nel territorio insieme al territorio" afferma il team di professionisti. Aera già presente ilSan Michele che, ora, è stato rilevato dache si è insediato eSan Michele (questa la nuova denominazione esatta) è già operativo negli stessi locali, moderni e funzionali (in corso Garibaldi 109). Nella primadel, dunque, sono presenti nove ambulatori e vi operano stimati professionisti del ramo medico scientifico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Johan Neeskens - addio all’ultimo tulipano : le mille incredibili vite del primo centrocampista totale nella storia del calcio - Neeskens è promosso titolare dopo la seconda partita del ritiro estivo, contro il Chelsea. I due composero un centrocampo leggendario: Neeskens si sdoppiava in due ruoli, numero 4 numero 8, mentre Cruijff era il talento allo stato puro. Dal 2006 al 2008, rieccolo al Barcellona, assistente di Rijkaard. (Ilfattoquotidiano.it)

Salute della donna : arriva il primo centro medico online dedicato - Si chiama Mama Mind ed è un poliambulatorio virtuale che offre alle donne la possibilità di accedere a cure psicologiche e mediche specializzate. Attraverso consulenze di qualità ma a costi accessibili e a portata di clic. (Vanityfair.it)

Bologna com’era : 50 anni fa il primo Centro Civico - Il Consiglio preannunciò anche provvedimenti concreti da attuare per dar vita operativa al decentramento. Non mancano gli spazi esterni. Marco Poli . Il primo atto fu l’inaugurazione del centro civico del Quartiere Lame in via Marco Polo (foto): in esso, oltre agli uffici dell’anagrafe e amministrativi, furono previsti spazi per l’attività politica: la sala del Consiglio di Quartiere nella quale ... (Ilrestodelcarlino.it)

Nasrallah ucciso da bombe anti-bunker BLU-109 di fabbricazione USA - primo attacco Idf nel centro di Beirut - 4 morti - VIDEO - Nel mentre, è stato lanciato il primo attacco Idf nel centro di Be . Nasrallah sarebbe stato ucciso da bombe anti-bunker BLU-109 di fabbricazione USA: È quanto afferma il Washington Post citando tre esperti che hanno analizzato i video degli attacchi di venerdì, pubblicati dall'aeronautica israeliana. (Ilgiornaleditalia.it)

Libano - primo raid israeliano sul centro di Beirut : “4 morti”. Senatore Usa : “Nasrallah ucciso con arma Usa”. Media : “Ucciso capo di Hamas in Libano” - L'articolo Libano, primo raid israeliano sul centro di Beirut: “4 morti”. Senatore Usa: “Nasrallah ucciso con arma Usa”. Media: “Ucciso capo di Hamas in Libano” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)