Peccioli è il Borgo più amato d’Italia: la storia del museo a cielo aperto abitato dai Giganti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si trova in Toscana, provincia di Pisa, il Borgo più amato d'Italia premiato dagli Oscar del Turismo. È risultato il migliore in termini di performance online. Fanpage.it - Peccioli è il Borgo più amato d’Italia: la storia del museo a cielo aperto abitato dai Giganti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si trova in Toscana, provincia di Pisa, ilpiùd'Italia premiato dagli Oscar del Turismo. È risultato il migliore in termini di performance online.

Peccioli vince l’Oscar del turismo. E’ il borgo più amato d’Italia - L’elemento distintivo di Peccioli è l’arte contemporanea, ormai è noto. "Questa esplosione è iniziata nel 2019 col nostro primo esperimento a Ghizzano e la rivoluzione copernicana - aggiunge Macelloni - è stata saper partire letteralmente dai rifiuti verso la bellezza, l’arte, la cultura e il turismo. (Lanazione.it)

Peccioli - nuovo trionfo. Borgo più amato d’Italia : ecco l’Oscar del turismo - Un risultato ottenuto “per i migliori risultati in termini di popolarità tra i borghi Bandiera Arancione di Touring Club Italiano”, spiegano gli organizzatori che ieri hanno premiato il sindaco Macelloni a Rimini. Come molti altri premi questo non sarà certo per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorarsi”. (Lanazione.it)

Peccioli vince il 'Premio Borgo più Amato d'Italia' agli 'Oscar del turismo' - Si sta svolgendo a Rimini la cerimonia ufficiale di consegna dei premi 'Italia Destinazione Digitale', gli 'Oscar del turismo' organizzati da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience, la manifestazione di punta in Italia per la promozione del turismo... (Pisatoday.it)