Paura in treno verso Roma, professoressa della Sapienza picchiata e rapinata: arrestato 24enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Paura sul treno verso Roma dove una professoressa della Sapienza è stata aggredita per un telefono: arrestato un 24enne che era fuggito per la campagna. Fanpage.it - Paura in treno verso Roma, professoressa della Sapienza picchiata e rapinata: arrestato 24enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)suldove unaè stata aggredita per un telefono:unche era fuggito per la campagna.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caos treni di Trenord tra Saronno e Milano - disagi per i pendolari : cancellate le corse da e verso Malpensa - Circolazione dei treni sospesa tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno per un guasto a Garbagnate. Disagi per i pendolari Trenord. (Notizie.virgilio.it)

Danilo scomparso nel nulla : in treno verso la Romagna e poi la fuga dall’ospedale - Arrivato quindi a Forlì, Danilo si è recato a casa dell’ex compagna, la quale preoccupata per il suo stato confusionale, ha chiesto l’intervento delle autorità e del 118. Le ricerche sono condotte dalle autorità locali, con il supporto del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti contattando il numero di emergenza 112 o il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Persona investita da un treno - circolazione ferroviaria (verso Lecce) in tilt. Ritardi fino a 160 minuti - Una persona è stata investita da un treno (si tratterebbe di un gesto volontario) poco prima delle 19 nel tratto tra Mola di Bari e Bari Torre a Mare. Al momento circolazione ferroviaria... (Quotidianodipuglia.it)