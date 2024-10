“Non vedo l’ora di cominciare a pulire e disinfettare cadaveri, truccarli per renderli presentabili, ricomporre le lesioni da morte violenta”: la storia di Linda Corsaletti, criminologa che diventa necrofora (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da criminologa a necrofora. La sua scelta è definitiva e consapevole e la racconta le stessa al Corriere della Sera. Stiamo parlando di Linda Corsaletti, 46enne abruzzese con laurea in Scienze dell’investigazione. C’è serenità nel parlare di una professione che da molti viene considerata un tabù: “È un lavoro che adoro, non vedo l’ora di cominciare. A pulire e disinfettare i cadaveri, truccarli per renderli presentabili, radere barbe ai defunti, tingere capelli di signore rimaste con la ricrescita a metà, ricomporre le lesioni da morte violenta, omicidio, suicidio, incidente stradale”. Qualche giorno fa, sul suo profilo Facebook, Corsaletti ha scritto: “Nei casi di omicidio quando contribuisci a trovare la verità, dai un piccolo sollievo ai famigliari della vittima. Ilfattoquotidiano.it - “Non vedo l’ora di cominciare a pulire e disinfettare cadaveri, truccarli per renderli presentabili, ricomporre le lesioni da morte violenta”: la storia di Linda Corsaletti, criminologa che diventa necrofora Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da. La sua scelta è definitiva e consapevole e la racconta le stessa al Corriere della Sera. Stiamo parlando di, 46enne abruzzese con laurea in Scienze dell’investigazione. C’è serenità nel parlare di una professione che da molti viene considerata un tabù: “È un lavoro che adoro, nondi. Aper, radere barbe ai defunti, tingere capelli di signore rimaste con la ricrescita a metà,leda, omicidio, suicidio, incidente stradale”. Qualche giorno fa, sul suo profilo Facebook,ha scritto: “Nei casi di omicidio quando contribuisci a trovare la verità, dai un piccolo sollievo ai famigliari della vittima.

