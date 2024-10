Spazionapoli.it - News SSC Napoli, Politano rompe il silenzio dopo il furto d’auto: appello sui social – FOTO

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tre episodi molto gravi e ravvicinati – quali sono i furti subiti da David Neres, Juan Jesus e Matteo– mettono apprensione in casa: in arrivo il provvedimento. Tensione alta in casain seguito alsubito da Matteo. Gli inquirenti sono al lavoro per fare luce su tale episodio, che mette ulteriore apprensione visto che si tratta del terzo episodio in un lasso di tempo davvero ristretto. Il primo è stato David Neres, che fu avvicinato da malviventila partita– Parma, con ildell’orologio nei pressi dello stadio Diego Maradona. Pocoun mese è stata la volta di Juan Jesus, il cui tentativo didella propria auto è stato però fallito: il difensore brasiliano ha comunque palesato tutta la sua rabbia sui, svelando di essere stato pedinato per molto tempo.